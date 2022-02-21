Karaveli farkı

Süper Lig'in 26. haftasında Altay'ı 1-0 yenen Beşiktaş, teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde daha iyi ortalamalar yakaladı. Önder Karaveli, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğü dönemindeki maçlara göre takımın puan ortalamasını yükseltirken, yediği gol oranını da düşürdü. Yalçın yönetiminde ligde 15 maçta altışar galibiyet ve yenilginin yanı sıra 3 beraberlikle 21 puan toplayabilen Beşiktaş, puan ortalamasında ise 1,4'te kaldı.

SAVUNMASI İYİ

Karaveli ile 11 karşılaşmada sadece bir kez mağlup olan siyahbeyazlı ekip, beşer galibiyet ve beraberlikle 20 puan elde etti. Beşiktaş böylece puan ortalamasını da 1,8'e çıkardı. Beşiktaş, Karaveli yönetiminde savunmada da daha başarılı bir görüntü ortaya koydu. Sergen Yalçın ile çıktığı 15 maçta 22 gol yiyen siyah-beyazlı ekip 1,4 ortalamayla oynarken, Karaveli'nin teknik direktörlüğündeki 11 karşılaşmada kalesinde 10 gördü ve bu oranı da 0,9'a çevirdi. Karaveli'nin görev yaptığı ilk 5 maçta 8 gol yiyen Beşiktaş, sonraki 6 karşılaşmada kalesinde sadece iki gol gördü.