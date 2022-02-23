Kartal’dan Denizli sürprizi

Bu sezon umduğunu bulamayan Beşiktaş'ta yönetim şimdiden gelecek sezonun planlamasına başladı. Takımın başına tecrübeli bir sportif direktör geçirmek isteyen başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları harekete geçerek Türk Futbolunun efsane ismi Mustafa Denizli ile görüştü. Altay'dan olaylı bir biçimde ayrılan Denizli ile ön görüşme gerçekleştiren kurmaylar tecrübeli hocaya teklifini sundu.

YENİ HOCAYI BELİRLEYECEK

Siyah-beyazlı takımı 2008-2009 yılında şampiyon yapan kurt hoca bu kez sportif direktör olarak takımın başına geçecek. Başkan Çebi'nin seçim kozu olarak Denizli'yi kullanacağı öğrenildi. Mustafa Denizli, Ahmet Nur Çebi'nin seçimi kazanması halinde futbol takımının yönetimini üstlenecek. 72 yaşındaki Denizli, yeni hocayı da kendisi belirleyecek. 3 Büyükler'i şampiyonluğa taşıyan Denizli, artık takım elbiseyi giyerek kariyerini yönetim katında devam ettirmeye sıcak bakıyor.

YILDIZLAR DÖNÜYOR

BEŞİKTAŞ'TA sakatlıkları düzelen; Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Rıdvan Yılmaz ve Cyle Larin'e ek olarak kart cezası biten Batshuayi, Sivasspor maçıyla birlikte kadroya geri dönecek. Siyah-beyazlılarda tedavi süreci devam eden Miralem Pjanic'in ise bir hafta daha dinlendirilmesi ve derbi karşılaşmasına yetiştirilmesi planlanıyor. Öte yandan sahalardan uzun süredir uzak kalan Kevin N'Koudou'nun da gelecek ayın ortalarında göreve hazır hale gelmesi hedefleniyor.