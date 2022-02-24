Kartal’ın hedefi Palut

Yeni sezonun teknik direktörü için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündeminde bir süredir Şenol Güneş ismi yer alıyordu. Hatta siyah-beyazlıların Şenol Güneş ile anlaşma sağladığı da iddia edilmişti. Ancak daha sonraki süreçte başkan Ahmet Nur Çebi ve bizzat tecrübeli hoca söz konusu haberleri yalanlamıştı. Beşiktaş'ta Şenol Güneş ismi konuşulsa da siyah-beyazlıların planının bambaşka bir isim olduğu ortaya çıktı. Kara Kartal yerli aday olarak, bu sezon Konyaspor'da harika bir sezon geçiren İlhan Palut'u belirledi. İlhan Palut'un Konyaspor ile sözleşmesinde serbest kalma maddesinin bulunması Beşiktaş'ın bu konuda elini rahatlatırken ilerleyen süreçte siyah-beyazlıların nasıl bir aksiyon alacağı merak konusu oldu. Konyaspor, teknik direktör Palut'un sözleşmesini 2 yıllığına uzatmıştı.

BESİKTAS'TA ALEX TEİXEİRA SEZON SONU YOLCU

BEŞİKTAŞ'TA sezon başı bedelsiz olarak kadroya katılan ancak beklenen katkıyı sağlayamayan Alex Teixeira ile yolların ayrılacağı iddia edildi. Teixeira'ya Arap ve Çin kulüplerinin ilgisi olduğu Kartal'ın ise yüksek maliyeti sebebiyle Alex'in sezon sonunda ayrılmasına olumlu baktığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'IN ATAKAN AŞKI

BEŞİKTAŞ, geçtiğimiz günlerde Stuttgart'ta forma giyen ön libero Atakan Karazor için menajerine teklifte bulunmuş, oyuncu da teklifi kabul etmişti. Bunun üzerine harekete geçen yönetimin, sözleşmesi 2023'te bitecek futbolcu için Alman ekibinin kapısını çalmaya hazırlandığı kaydedildi.