Beşktaş’ın Sörloth inadı

BEŞİKTAŞ, Leipzig'de tutunamayan, Sociedad'da da beklentilerin uzağında kalan Sörloth'u kadrosuna katmak için harekete geçerken siyah-beyazlıların bu transfer için yoğun çaba sarf ettiği ortaya çıktı. Norveçli golcüyü kadrosuna katma önceliği ligin zirvesinde yer alan Trabzonspor'da olsa da Kartal'ın bu konuda inatçı olduğu ve transfer döneminde yıldız isme yoğunlaşacağı öğrenildi. Leipzig'e 2 yıllık kiralama için 4 milyon Euro, daha sonra bonservisinin yüzde 50'si için 4 milyon Euro daha teklif edileceği kaydedildi. BU arada Beşiktaş, takımda 9'uncu sezonunda bulunan Atiba Hutchinson'la 1 yıl daha yola devam etme kararı aldı. 39 yaşındaki futbolcunun formundan ve düşük maaşı da kabul etmesi sebebiyle memnun olan yönetim, sezon sonunda başarılı isimle kontrat yenilemeyi amaçlıyor. Başarılı oyuncunun, 1 sezon daha oynamasının ardından teknik ekibe geçmesi bekleniyor.

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