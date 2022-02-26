Kartal’ın rakibi Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Beşiktaş bugün Sivasspor'a konuk olacak. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Ligde geçen hafta Altay'ı 1-0 mağlup eden siyahbeyazlı takım, 41 puanla 6. sırada bulunuyor. Cezalı Batshuayi ve sakat Rosier takıma dönerken iyileşmeyen Oğuzhan, Rıdvan, Larin ve Pjanic ise bugün forma giyemeyecek. Ev sahibi Sivas'ta ise sakat Ulvestad, Leke James, Ahmet Oğuz ile cezalı Gradel yer almayacak.