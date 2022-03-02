Kartal atakta

Beşiktaş gözünü golcü transferine çevirdi. Siyah-beyazlıların Trabzonspor'un da gündeminde olduğu bilinen Artem Dovbyk için nabız yokladığı öğrenildi. İstanbul temsilcisinin Ukrayna ekibi Dnipro'da forma giyen 24 yaşındaki forvet oyuncusu için harekete geçtiği bildirildi. Savaş sebebiyle Avrupa'da başka bir ülkede kariyerini sürdürmek isteyen golcüyü Kartal'ın çok istediği belirtildi.

131 MAÇTA 48 GOL

Kariyerinde 131 resmi karşılaşmaya çıkan Artem Dovbyk, bu periyotta 48 gol atarken, 9 da asist yaptı ve toplamda 57 gole katkı sağladı. 2020 yılında Danimarka ekibi Midtjylland'dan Dnipro'ya 450 bin Euro karşılığında transfer olan Artem Dovbyk, çok kısa sürede gösterdiği başarılı performansla piyasa değerini 5 milyon Euro'ya çıkardı. Ukraynalı oyuncunun sözleşmesi Aralık 2024'e kadar devam ediyor

RAKİP KAYSERİSPOR

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Müsabaka A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final mücadelesinde rakibine üstünlük kuracak ekip yarı finale yükselmeyi başaracak. Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin ve Mert Günok'un sakatlıkları bulunuyor.