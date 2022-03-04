Beşiktaş’ta hedef Ze Luis

Beşiktaş, sezon başında Premier Lig ekibi Chelsea'den kiralanan Michy Batshuayi'nin hayal kırıklığı yaratan performansının ardından forvet transferini gündemine aldı. Yönetim, Kayseri'ye 2-1 kaybedilen kupa maçında kaçırdığı gollerin ardından taraftar tarafından ıslıklanan Batshuayi'nin biletini keserken yıldız ismin yerini

KARİYERİ DÜŞÜŞTE

ŞUBAT ayında Rus kulübü Lokomotiv Moskova ile sözleşmesini feshederek Suudi Arabistan ekibi Al- Taawon'a 2022 Haziran'a kadar imza atan Ze Luis, burada çıktığı 7 maçta henüz golle tanışamadı. Daha önce Porto, Braga, Spartak Mostova ve Gil Vicente gibi kulüplerin formasını da giyen Ze Luis'in 299 maçta 96 gol ve 40 asisti bulunuyor. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı ile de 19 maçta 4 gol atan 31 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 2 milyon Euro.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLECEK

Önceki transfer dönemlerinde de gündeme gelen 31 yaşındaki golcü oyuncu için bir kez daha devreye giren kurmaylar, Suudi Arabistan ekibi Al-Taawon'da forma giyen Yeşil Burun Adalı ismi kadrosuna katmak için harekete geçti. Sportif direktör Ceyhun Kazancı ve ekibinin kısa süre içinde Ze Luis'le ilgili Başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik heyete bir rapor sunacağı ve ardından yıldız ismin menajeriyle bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

SERGEN YALÇIN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

BEŞİKTAŞ'IN eski teknik direktörü Sergen Yalçın, sessizliğini bozdu. Beşiktaş yönetiminin altını oyduğunu dile getiren Yalçın, "Ben Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Lizbon deplasmanına gittiğimizde başka teknik direktörle (Pinheiro) görüşüyorlar. Yönetim bana çok şey yaptı, altımı oydular" dedi. ile doldurmak istiyor.