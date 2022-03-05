Beşiktaş’ın golcü trafiği

BU sezon üç kulvarda da beklenen patlamayı yapamayan Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına erken başlarken hücum hattı için düşünülen adayların sayısı günden güne artıyor. Kara Kartal, Al-Taawon forması giyen Ze Luis'in ardından bir dünya yıldızını daha takibe aldı. Siyahbeyazlıların sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Brighton'ın yıldızı Danny Welbeck için nabız yoklamayı planladığı öğrenildi.

İNGİLTERE'DEN ÇIKMADI

KARİYERİNDE hep İngiliz takımlarında forma giyen Welbeck Manchester United, Preston, Sunderland, Arsenal ve Watford kulüplerinde de görev almıştı. Beşiktaş'ın transfer politikasının yabancı transferi ile sınırlı kalmayacağı bir de yerli golcü düşündüğü bilinirken eski yıldızlarından Cenk Tosun ile Burak Yılmaz en yakın adaylar arasında gösteriliyor.

Bilindiği gibi Burak Yılmaz geçtiğimiz günlerde G.Saray ile de anılmıştı.

UMUTTU UNUTULDU

2017-2018 sezonu yaz transfer döneminde Gaziantepspor'dan 450 bin Euro karşılığında Beşiktaş'a transfer edilen Orkan Çınar, şimdilerde kulüpsüz kaldı. Orkan Çınar sırasıyla Konya ve Adana Demirspor'a kiralansa da dönüşünde Kartal'da tutunamadı. Ocak 2020'de Ankaragücü'ne transfer olan 26 yaşındaki sol ayak ardından Adanaspor'un yolunu tuttu ve 10 Kasım 2021'de sözleşmesini feshetti.

DİVAN BUGÜN

BEŞİKTAŞ Kulübünde yılın ilk olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda düzenlenecek toplantı, saat 10.30'da başlayacak.