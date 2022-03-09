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Beşiktaş çift koldan

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Kara Kartal’da yönetimin listesinde Chouiar ve Alexis Perez’in olduğu öğrenildi

9.3.2022

Beşiktaş çift koldan

SEZON sonunda birçok futbolcusuyla sözleşmesi bitecek olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Genel müdür Ceyhun Kazancı yönetiminde yeni sezon öncesi çok sayıda ismi yakın takibe alan siyah beyazlılar listesine Mounir Chouiar ve Alexis Perez'i dahil etti. Beşiktaş bu sezon Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyen Mounir Chouiar'la yakından ilgileniyor.

Sezon başında Fransız ekibi Dijon'dan kiralanan Faslı kanat oyuncusu, Yeni Malatya'nın ligin dibine demir atmasına rağmen gösterdiği performansla dikkatleri çekiyor. Yönetimin sezon sonuna kadar yıldız futbolcunun performansını takip edeceği ve ardından teklif yapma konusunda kesin kararını vereceği öğrenildi. Kartal'ın diğer hedefi ise Giresunspor'da forma giyen Alexis Perez. Galatasaray'ın da radarında yer alan Kolombiyalı savunmacı için Beşiktaş cephesi, öncelikle takas formülü düşünüyor. Sert bir stoper olan Perez bu sezon 5 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.