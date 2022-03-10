Kartal’dan Güven hamlesi

Süper Lig'in kalan 10 haftasında en yüksek puanı toplayarak adını ikinciliğe yazdırmak isteyen Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Dış transferde Gedson Fernandes'i önümüzdeki sezon için kadrosuna katan siyahbeyazlılar, diğer bölgelere olan arayışlarını da sürdürüyor. Beşiktaş yönetimi, bu sezon sözleşmesi sona erecek kiralık oyuncular için de harekete geçti. Özellikle son haftalarda daha fazla forma bulmaya başlayan ve bulduğu şansları iyi kullanan Güven Yalçın, yeni sözleşme için yönetimin gözüne girdi.

26 KARŞILAŞMADA 5 GOL ATTI

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Güven Yalçın'la anlaşma zemini arayan siyah-beyazlı yönetim, 23 yaşındaki ismin son haftalarda gösterdiği performans ile ikna oldu. Tarafların kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor. Güven Yalçın bu sezon 26 müsabakaya çıktı. Güven bu maçlarda 5 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

TEPKİ ÇEKTİLER

HEDEFLERİNDEN bir bir kopan Beşiktaş'ta oyuncuların performansları eleştirilirken, oynamayan ve kulübe maddi anlamda yük olan oyuncular da büyük tepki topluyor. Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz aylarda takımdan ayrı hareket eden N'Sakala, Lens ve Adem Ljajic, büyük tepki toplamıştı. Son olarak sosyal medyaya düşen bir görüntü de tepkiye yol açtı. Görüntüde N'Sakala ve Douglas'ın tabure üzerinde top sektirip, eğlendiği anlar paylaşıldı. Taraftarlar kulübe yük olan oyunculara büyük tepki gösterdi.