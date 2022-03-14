Kara Kartal’dan Elmas’a yanıt

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın dün yaptığı açıklamaya cevap verdi. Açıklamada, "Ülke puanını bahane ederek kurallara aykırı taleplerine kılıf aramak için İzmir'e gitmeleri, üstelik uçaklar Barcelona'dan da İzmir'den de İstanbul'a ulaşıyorken bunu yapmış olmaları kafalarında saklı niyetlerini gerçekleştirmek için uyguladıkları planın bir parçası mıdır? Hava durumu raporları ortadayken ulaşım ve saha zemini ile ilgili tedbir almamış olmalarının sebebi nedir? Son 1 haftada, son 1 ayda, son 1 yılda değil son 10 yılda ülke puanına açık ara en çok katkıyı sağlayan kulüp olduğumuz UEFA raporlarında açıkça belirtilmiştir. Galatasaray başkanına ve camiasına Barcelona karşısına aslanlar gibi çıkmalarını tavsiye ediyoruz" denildi.