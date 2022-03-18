Beşiktaş’ta Jardim sürprizi

Süper Lig'de sezonu en iyi yerde tamamlamak isteyen Beşiktaş'ta gelecek sezon takımın kime emanet edileceği merak konusu oldu. Şenol Güneş iddialarının gündeme geldiği bu süreçte Beşiktaş kurmaylarının sürpriz bir isimle anlaşabileceği ileri sürüldü. Gelen haberlere göre siyah-beyazlılar Suudi Arabistan ekibi Al- Hilal'den ayrılan Loeonardo Jardim ile görüşüyor. Kartal'da gelecek sezon için adı anılan isimler arasında ilk sırada yer alan Şenol Güneş'in bazı kulüplerden teklifler aldığı ve bunları kabul etmediği bilinirken yönetimin Jardim'i B planı olarak tuttuğu belirtildi.

FRANSA'DA ŞAMPİYON OLDU

Şuan boşta olan 47 yaşındaki teknik direktör ile temaslarını kuran yönetim, sezon sonu Güneş ile anlaşamazsa Jardim'i takımın başına geçirecek. Kariyerinin altın çağlarını Monaco'da geçiren başaralı teknik adam 2016-2017 sezonunda Fransa Ligue 1'i şampiyon olarak tamamlamıştı.