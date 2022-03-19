Kartal evinde

SÜPER Lig'de üst sıralara tırmanma mücadelesi veren Beşiktaş, bugün sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Geçen hafta deplasmanda Galatasaray'a yenilen Kartal, 45 puanla 8. sırada yer alıyor. Rakibi Hatayspor ise 46 puanla 6. sırada Beşiktaş'ın üzerinde konumlanıyor. Siyah-beyazlılar, Hatay engelini kayıpsız aşmak istiyor. Kartal'da sarı kart cezalısı kaleci Ersin'in yanı sıra sakatlıkları süren Pijanic, Mert Günok, Souza ve Oğuzhan bugün sahada yer almayacak.

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