Kara Kartal’a Hatay çelmesi

Spor Toto Süper Lig'de 2. sıra için mücadele eden Beşiktaş, sahasında öne geçtiği maçta Hatayspor ile yenişemedi: 1-1. 1. dakikada Ghezzal'ın ortasında topu alan Larin'in vuruşunda top dışarı çıktı. 16'da Ghezzal'ın pasında topu alan Michy Batshuayi ceza yayı içinden yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Munir'in sağından ağlara gitti: 1-0.

LOBJANİDZE SAHNE ALDI

30'da Mame Diouf'tan pası alan Ruben Ribeiro'nun ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı. 41'de Saba Lobjanidze'nın ceza sahası dışı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden top kaleci Emre Bilgin'in solundan ağlarla buluştu: 1-1. 53'te Rıdvan Yılmaz'ın pasında ceza sahası içine sol taraftan giren Güven Yalçın pasını Batshuayi'ye aktardı. Batshuayi'nın kale önünden vuruşunda ise meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti. 81'de Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahası dışından uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

KALE EMRE'YE EMANET EDİLDİ

GALATASARAY deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerek Hatayspor maçında takımını yalnız bırakan Ersin Destanoğlu'nun yokluğunda, kale özkaynak düzeninden gelen Emre Bilgin'e emanet edildi. 18 yaşındaki futbolcu Hatayspor karşısında siyah-beyazlı formayı ilk kez sırtına geçirdi. Emre'nin ilk 11'de yer aldığı maçta yedek kaleci olarak da Göktuğ Baytekin kulübede hazır bekledi.