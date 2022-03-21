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Haberler Beşiktaş Ismael geliyor

Ismael geliyor

46 yaşındaki hocayla anlaşan Beşiktaş, Fransız çalıştırıcıyı Trabzon maçına yetiştirmeye çalışıyor

21.3.2022

Ismael geliyor

Teknik direktör konusunda uzun süredir birçok isimle görüşme yapan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Fransız teknik adam Valerien Ismael ile anlaşma sağladı. Son olarak İngiltere Championship ekibi West Bromwich'i çalıştıran 46 yaşındaki teknik adamla yürütülen görüşmelerde sona gelindi. Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaşan genç çalıştırıcı ile görüşmelerin imzaya dönüşmesi halinde Ismael, Salı günü İstanbul'a gelecek. Beşiktaş'ın Trabzon deplasmanına yeni teknik adamla çıkabileceği belirtildi. Önder Karaveli de Fransız hocanın yardımcısı olacak.

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