Kara Kartal’da düğüm çözüldü

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve kurmayları yeni teknik direktör konusunda girişimlerine hız verdi. Siyah-beyazlılarda idareciler Valerin Ismael konusunda ortak fikre vardı. Birçok hocayla görüşen ve son olarak 46 yaşındaki teknik adamın ismi üzerinde hemfikir olan Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktörü bu hafta içi İstanbul'a getirterek imza attırmayı planlıyor. Beşiktaş, prensipte anlaştığı Valerien Ismael'e imzalaması için mail yoluyla sözleşme gönderdi. Fransız teknik adamın sözleşmeyi imzaladığı an İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Öte yandan yönetim, yeni teknik adamı kalan maçlarda takımın başında sahaya çıkarmak istiyor. Mevcut teknik direktör Önder Karaveli'den memnun olmayan Çebe, milli aradan sonra oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında takımın başında İsmael'i görmek istiyor.