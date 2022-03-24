Karaveli ekipte olacak

Beşiktaş'ın başına geçmeye hazırlanan Valerien Ismael'in yardımcıları netleşmeye başladı. Teknik adamın son dönemde yanından ayırmadığı isimlerden Adam Murray'nin tekrar Ismael ile çalışması bekleniyor. Bununla beraber performans atleti olarak Jack Riley'in, Jonny Northeast'in de spor bilimi koçu olarak çalışacağı öğrenildi. Öte yandan edinilen bilgilere göre 46 yaşındaki teknik direktörün yardımcılarından birinin mevcut teknik adam Önder Karaveli olduğu ortaya çıktı. Karaveli'nin de teklife sıcak baktığı belirtildi. Siyah-beyazlı kurmayların ligin kalanında yeni teknik direktörün yıpranmaması ve daha çabuk uyum sağlaması için Karaveli fikrini ortaya attığı ifade edildi.

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