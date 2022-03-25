8 maç için rekor ücret

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael ile ilgili dün flaş bir iddia ortaya atıldı. Genç teknik adamın 8 maç için Beşiktaş'tan 700 bin Euro alacağı öne sürüldü. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Mayıs'ta seçimleri kazanması durumunda Fransız hocanın sözleşmesinin uzayacağı, bir sonraki yıl ise opsiyon yönetimin insiyatifinde olduğu belirtildi. Çebi'nin tekrar başkan seçilmesi durumunda Valerien İsmael'in yıllık alacağı ücret 1 milyon 200 bin Euro'ya yükselecek.

BEŞİKTAŞ'A HOŞ GELDİN

Bu arada Beşiktaş'ta takımın başına geçmesi beklenen Fransız teknik direktör Valerien Ismael için siyah-beyazlıların efsane futbolcularından Pascal Nouma'dan dün flaş bir paylaşım geldi. 46 yaşındaki teknik direktör ile birlikte gol sevinci yaşadığı yıllardan bir paylaşım yapan Pascal Nouma, "Arkadaşım Valerien Ismael, Beşiktaş'a hoş geldin" şeklinde ifadeler kullandı.