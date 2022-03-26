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Haberler Beşiktaş Ismael imzaladı

Ismael imzaladı

Beşiktaş’ın bir süre önce İstanbul’a getirdiği Valerien Ismael, bir yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı

26.3.2022

Ismael imzaladı

Beşiktaş, Valerien İsmael ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 buçuk yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Beşiktaş, Fransız Teknik Direktör Valerien İsmael ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 2 buçuk yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi. Beşiktaş kulübünün KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile 25.03.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2022- 2023 sezonu sonuna kadar ve 2023-2024 sezonu için 1 yıl opsiyonlu şekilde sözleşme imzalanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

SÖRLOTH'TAN KÖTÜ HABER
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği ve Leipzig ile temasa geçtiği Alexander Sörloth konusunda can sıkan gelişme yaşandı. Norveçli oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı vurgulandı. Sörloth'un menajeri, "Sezon sonu İspanya'da bitecek olan kiralık sözleşme sonrası Sörloth, Almanya'ya dönecek. Sörloth şu an için bunlarla ilgilenmek istemiyor. Sezon sonunda durumu açığa kavuşacak. Asıl belirleyici olan ise kulübünün tercihi olacak" dedi.

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