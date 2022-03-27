Samet hamlesi

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon bir türlü istikrarlı sonuçlar alamayan Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael'i resmen açıkladı. Siyah-beyazlı kurmaylar, gelecek sezonun transfer çalışmalarına ise hız kesmeden başladı. Beşiktaş'ın bu sezon büyük sıkıntılar yaşadığı savunma merkezi için gündemine aldığı yeni ismin ise Adana Demirspor'dan Samet Akaydın olduğu ortaya çıktı. Devre arasında Süper Lig lideri Trabzonspor'un da gündemine gelen başarılı savunmacı için İstanbul ekibinin kurmayları harekete geçti. Akdeniz ekibi, Samet için 3 milyon Euro isterken pazarlıkların sürdüğü ifade edildi.

TAKAS ARTI PARA

Siyah-beyazlılar, takas artı para seçeneğini de masaya koyarken önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Beşiktaş, daha önce Abdülkerim Bardakcı ile ilgilenmiş, fakat Konyaspor 6 milyon Euro isteyince geri adım atmıştı.

ÖNDER KARAVELİ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yeni teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sürdürdü. Beşiktaş'taki görevine altyapıda devam edecek olan Önder Karaveli, Valerien Ismael yönetiminde çalışmalarına devam eden takımı yakından takip etmesi ile dikkati çekti.