Kartal’a genç golcü

Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde imzayı atan teknik direktör Valerien Ismael'in yönetimden ilk isteği golcü transferi oldu. Takımda kiralık olarak görev alan Batshuayi ile sözleşmesi sona erecek Cyle Larin'in yerine kaliteli bir isim isteyen 46 yaşındaki teknik adamın eski öğrencisini istediği öğrenildi. Ismael, ilk olarak Barnsley'e transfer ettirdiği, oradan da West Brom'a götürdüğü Daryl Dike'ın kadroya katılmasını talep etti.

FENERLİ EMENİKE'NİN KUZENİ

Eski Fenerbahçeli Emmanuel Emenike'nin kuzeni olan genç golcü, Cyle Larin'in de formasını giydiği Orlando'da da forma giymişti. 21 yaşındaki forvetin en azından kiralanmasını isteyen İsmael'in bu önerisine yönetimin sıcak baktığı kaydedildi. 2026 yılında sözleşmesi sona erecek olan ABD'li golcünün piyasa değeri 10 milyon Euro.



KARA KARTAL'A SÜRPRİZ TEKLİF

BEŞİKTAŞ'TA bir yandan gelecek sezon çalışmaları devam ederken, gündeme sürpriz bir isim geldi. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırı sonrası Zenit'ten ayrılan Yaroslav Rakitskiy, siyah-beyazlılara önerildi. Vida ile henüz anlaşamayan siyah-beyazlı yöneticilerin düşünmek için süre istediği öğrenildi. Rakitskiy bu sezon Zenit'te 23 karşılaşmada forma giydi ve 2 gol atarken 6 da asiste imza attı.