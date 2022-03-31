Beşiktaş’ta rota Bazoer

BEŞİKTAŞ'IN yeni teknik direktörü Valerien Ismael, kendi tarzına uygun koşan, önde pres yapan takım kurmak istiyor. Bu yönde siyahbeyazlı yönetimden bazı istekleri olan Fransız teknik adam, Vitesse forması giyen stoper Riechedly Bazoer'in alınması yönünde rapor verdi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bazoer için temaslarını hızlandıran Beşiktaş, 25 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için sezon sonunda resmi teklifi oyuncu tarafına iletecek. Ismael, Wolfsburg'u çalıştırdığı dönemde Bazoer'i 12 milyon Euro'ya Ajax'tan transfer etmişti. Ismael, o dönemde Bazoer hakkında, "Onu iyi tanıyorum. Yeteneklerine güveniyorum. Mükemmel bir takım oyuncusu" demişti.

GÜVEN YALÇIN TEKLİFİ BEĞENMEDİ

İÇ transferde çalışmalara devam eden Beşiktaş'ta yönetim ile Güven Yalçın arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. 23 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ın yıllık 5 milyon TL'lik bir öneride bulunduğu rakamı düşük buldu. Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturması bekleniyor. 2018'den bu yana siyah-beyazlı formayı giyen Yalçın, bu sezon 26 maçta 5 gol ve 3 asistlik katkı verdi.