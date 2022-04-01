Kral Kartal’a doğru

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon yaşadığı gol sıkıntısını gelecek sene yaşamamak için çalışmalara başlayan Beşiktaş'ta hedef Burak Yılmaz. Fransa Lig 1 ekibi Lille'de geçen sezon yaşadığı şampiyonluğun ardından bu dönem bitiminde ayrılığa hazırlanan Burak Yılmaz, Türkiye'ye geri dönüşe yeşil ışık yakmıştı.

FEDAKARLIK YAPACAK

36 yaşında olmasına rağmen formda bir görüntü ortaya koyan Burak, 1 sezon Beşiktaş' ta oynayıp futbol hayatına nokta koymaya olumlu bakıyor. Beşiktaşlı idarecilerin geri dönüşüne sıcak baktığı başarılı futbolcu için son kararı, teknik direktör Valerien Ismael verecek. Beşiktaş kongre üyesi olan Burak Yılmaz, geçen yıl yaptığı özel açıklamada, "Beşiktaş için her zaman iyi düşüncelere sahibim. Bana ayrılırken, 'Türkiye'ye geri dönersen Beşiktaş'ta tekrar oynamak ister misin?' diye sormuşlardı. Dönersem Beşiktaş'ta oynamayı niye istemeyeyim" sözlerini sarf etmişti. Kurmaylar, hemen harekete geçerken, oyuncunun da gelmek için her türlü fedakarlığı yapacağı öne sürüldü.

MİLLİ TAKIMIN İHTİYACI VAR

SİVASSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz'ın milli takımı bırakmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Benim en çok üzüldüğüm nokta Burak Yılmaz'ın milli takımı bırakması. Keşke devam etseydi. Burak Yılmaz bulunmaz ve kaliteli bir oyuncu. İlerde belki görüşülürse döner. Bana göre millilerin Burak'a ihtiyacı var."

CYLE LARİN PLANLARDA YOK

BEŞİKTAŞ'TAKİ sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin için sözleşme görüşmelerinde henüz orta yol bulunamadı. Kanadalı futbolcu, sözleşme yenilemek için istediği yıllık 2.5 milyon Euro'dan geri adım atmıyor. Yönetimin yeni kontrat için 1.5 milyon Euro önerdiği futbolcu, olumlu yönde bir adım atmıyor. Bu durum sebebiyle yeni teknik direktör Ismael ile de görüşen yönetim, yeni sezon planlamasını Larin olmadan yapmaya başladı.

BARATH HAMLESİ

GELECEK sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, koşan ve pres yapan bir takım yaratmak isteyen Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda 20 yaşındaki genç ön libero Peter Barath'ı takibe aldı. Macar ekibi Debrecen'de forma giyen 20 yaşındaki ön libero Barath'ın da sözleşmesi Aralık 2022'de bitiyor. Barath'ın piyasa değeri 400 bin Euro.