Kartal dört köşe

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u 4-1 mağlup ederek 4 maçlık aranın ardından sahadan galibiyetle ayrıldı. 2. dakikada Ghezzal'ın arkası dönük bir şekilde gönderdiği pasla sağdan ceza sahasına giren Batshuayi'nin sert şutunda, yan direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 1-0. 23'te Tayfur'un pasında Efecan, altıpas üzerinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

BATSHUAYİ TAKIMINI RAHATLATTI

25'te savunmanın uzaklaştırdığı topu Rosier ceza sahası dışından kaleye göndermek istedi. Rosier'in şutu kale önündeki Josef'e pas oldu. Joef de topu düzeltip sert bir şutla golü attı: 2-1. 43'te Alanyaspor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı topta Rosier'in ortasında Batshuayi topu göğsüyle düzelterek şutunu çekti: 3-1. 64'te Ghezzal'ın şutunu Marafona güçlükle çeldi. 78'de Rıdvan'ın ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Güven maçın skorunu belirledi.

ISMAEL'E SEVGİ SELİ

ALANYASPOR'U sahasında 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta taraftarlar Teknik Direktör Valerien Ismael'e sevgi gösterisinde bulundu. Maçın bitmesiyle birlikte tribünler, Fransız teknik adam için tezahüratlar yaparken, 2 kızını yanına alarak sahaya giren Valerien Ismael, tribünleri tek tek dolaşarak selamladı. Taraftarları alkışlayan Ismael, takımını da sahada tebrik etti. Öte yandan Ismael, taraftarının önünde çıktığı ilk maçında sarı kart gördü.

JOSEF DAVET ETTİ TRİBÜNLER DOLDU

Beşiktaş'ın Alanyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar tribünleri doldurdu. Hafta ortasında Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla Beşiktaşlı taraftarları karşılaşmaya davet etmişti. Taraftar gruplarının yaptığı programlarla birlikte, karşılaşma öncesinde satışa çıkartılan biletlerin büyük çoğunluğu tükendi. Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde takımlarına büyük destek gösterdi ve sevgi gösterilerinde bulundu.

Maçı Ali GÜLTIKEN yorumladı

GOL VARSA SORUN YOK

Santrforlarla ilgili yorum yaparken her zaman dikkat etmek gerekir. Hele bu oyuncu geçmiş kariyeri bilinen marka bir oyuncuysa daha da temkinli olmak gerekir. Tıpkı Batshuayi gibi... "Çok gol kaçırıyor", "Bundan Beşiktaş'ın santrforu olmaz", "Bir an önce gönderilsin", "Hoca kadro dışı bıraktı" gibi bir çok yorumdan sonra dün akşam yaptığı işler sonrasında yine omuzlarda... Tüm geçmiş yorumlar bir yana, galibiyet sevinci ile gelen coşku başka bir yana. Batshuayi önemli bir santrfor. Geçmişte yaptıkları da belli, burada beklentiler de. Bugüne kadar dönem dönem sıkıntılar yaşasa da temel problemler yalnızca ondan kaynaklanmadı. Beşiktaş'ın bu sezon baktğımızda ne kanatları gol attı, ne de orta sahası... Geçen sene ile arasındaki en büyük fark bu.

Oyuncuların performansı arttı

Yalnızca santrfora bakarak yorum yapmak birçok kimseyi yanlışa düşürdü. Beşiktaş'ta kıpırdanmaya başlayan oyuncular var. Onların hareketlenmesiyle siyah-beyazlılar da başka bir kimlik almaya başladı. Özellikle Ghezzal'ın biraz daha içeriye kat ederek oyunu yönetme durumu Beşiktaş'ı hareketlendirdi. Daha iyi bir Ghezzal görüyoruz. Josef de geçen sene ki temposuna gelmeye başladı. Geçen senenin başka bir kahramanı Rosier de iki haftadır vites yükseltti. Bunlara Rıdvan, Can ve Vida'nın etkili performansları eklenince Beşiktaş hem savunmada hem hücumda daha iyi hale geldi. Hangi sistem oynarsanız oynayın, uygulayıcılar oyunculardır. Onlar bu işi içselleştirirse Beşiktaş gibi üst seviye takımlarda işler daha kolay hale gelir. Ama işin ana noktası da hangi sistem oynarsanız oynayın, golcüleriniz pozisyona girdiklerinde gol yapıyorsa başka yoruma gerek yoktur.