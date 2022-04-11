Sihirli dokunuş

Süper Lig ve Avrupa'da bu sezon umduğunu bulamayan Beşiktaş'ta yaşanan teknik adam değişikliği sonrası takıma adeta sihirli değnek dokundu. Önder Karaveli döneminde üst üste alınan kötü sonuçlar ve takımın oynadığı kötü futbol sonrası eleştirilerin dozu arttı. Harekete geçen siyah-beyazlı ekibin yönetimi takımın başına 1.5 yıllığına Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'i getirdi. 46 yaşındaki hoca gelir gelmez ayağının tozuyla takımın taktiğini 3-4-3'e geçirdi ve bir dizi kuralla oyuncularını idmanlarda zorladı. Herkesin kafasında soru işareti olduğu dönemde Ismael ilk maçına lider Trabzonspor önünde çıktı. Kartal, rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalırken oynadığı futbolla göz doldurdu. İkinci maçında ise önceki gün ligin güçlü ekiplerinden Alanyaspor'u sahasında 4-1 mağlup eden Valerien Ismael'li Beşiktaş 4 puan topladı. Taraflı tarafsız herkes hocaya tam not verdi. Siyah-beyazlı yönetimin şimdiden harekete geçerek Ismael'den aldığı bir rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına başladığı öğrenildi.