Kartal’a genc yıldız

Beşiktaş gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı. Teknik direktör Valerien Ismael, yönetime sunduğu raporda İngiltere Champsionship Ligi ekibi Fulham'ın 19 yaşındaki genç yıldız Fabio Carvalho'nun transfer edilmesini istedi. Premier Lig takımları Liverpool ve Manchester United'ın da durumunu yakından takip ettiği Carvalho için elini çabuk tutmak isteyen yönetim, sözleşmesi sezon sonu sona erecek yıldızın transferini biran önce bitirmeye çalışıyor. Piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Carvalho, on numara ve sol açık pozisyonlarında oynayabiliyor. Fulham altyapasından yetişen 19 yaşındaki genç isim, geçen yıl A takıma yükselmişti.

ERSİN'E AJAX KANCASI

KALECİSİ Onana'nın Serie A ekibi İnter ile anlaşması sonrası bu bölgeye takviye yapmaya hazırlanan Hollanda devi Ajax, Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Ersin Destanoğlu'nu listesine aldı. 21 yaşındaki eldiven için Beşiktaş yönetimi en az 15 milyon Euro gelir bekliyor. Ersin'in uzun vadeli kaleci arayan Ajax'a transfer olabileceği belirtildi.