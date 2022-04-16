Kara Kartal atağa kalktı

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için transfer girişimlerine hız veren Beşiktaş, genç yıldızları yakın takibe aldı. Siyah-beyazlılar sol kanat için Malmö'nün 19 yaşındaki hücum oyuncusu Sebastian Nanasi ile ilgilenirken İsveçli futbolcunun transferi için kulübüyle görüşmelere başladığı öne sürüldü. Yine Beşiktaş'ın efsane oyuncularından Daniel Amokachi'nin Beşiktaşlı yetkililere iki futbolcu önerdiği ortaya çıktı.

Nijerya Milli Takımı için adı geçen Amokachi, Nijerya Milli Takımı'nın iki yıldız adayı Adeleke Adekunle ile Imo Obot'u siyah-beyazlılara önerdi. Enyimba Aba kulübünden stoper Adekunle ile sol beki Obot'un önemli potansiyelleri olduğundan bahseden Amokachi, iki oyuncunun da 2002 doğumlu olmalarına rağmen milli takıma davet edildiklerinin altını çizdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael bu teklife sıcak bakarsa, iki oyuncunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.