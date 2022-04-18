Kartal takıldı

Spor Toto Süper Lig'de Avrupa Kupaları'na katılım hakkı kazanmak için mücadele eden Beşiktaş, rakiplerinin puan kaybettiği haftada Giresunspor ile berabere kalarak fırsat tepti: 0-0. 9. dakikada Chiquinho'nun ceza alanı üzerinden kaleyi yokladığı pozisyonda top yandan auta çıktı. 18'de Can Bozdoğan'ın pasını ceza alanı içerisinde kontrol eden Batshuayi'nin şutunu kaleci Okan son anda ayaklarıyla uzaklaştırdı. 39'da Rıdvan Yılmaz'ın taşıdığı topla buluşan Teixeira'nın şutu yandan auta çıktı. 41'de Rıdvan Yılmaz'ın ceza alanı dışından şutu üstten auta gitti. 44'te Rachid Ghezzal'ın yaklaşık 25 metreden sert şutunu kaleci Okan son anda kornere çeldi.

İKİNCİ YARIDA DA GOL SESİ ÇIKMADI

47' Sergio ile gelişen Giresunspor atağında Sergio'nun ceza alanına kestiği topu Rıdvan uzaklaştıramadı, Umut Nayir'in vuruşu kaleci Ersin'den döndü, seken topu defans kornere çeldi. 48'de Chiquinho'nun kullandığı köşe vuruşuna Sergen Piçinciol'un kafa vuruşu yanda auta gitti. 51'de Giresunspor gole çok yaklaştı. Kaleci Ersin'in hatasında topu kapan Shapi Suleymanov'un şutu kaleci Ersin'de kaldı. Müsabakanın kalan bölümünde her iki takımın da çabaları gol getirmedi ve maç 0-0 sona erdi.



ISMAEL'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Alanyaspor'u 4-1 mağlup ettikleri maçın 11'inde zorunlu bir değişiklik yaparak takımını Karadeniz deplasmanında sahaya sürdü. 46 yaşındaki teknik adam, kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Welinton'un yerine Giresunspor karşısında Necip Uysal'ı ilk 11'de oynattı.

HAKAN KELEŞ'TEN KADROYA AYAR

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Yeni Malatyaspor maçına göre kadroda 2 değişiklik yaparak takımını sahaya çıkardı. Başarılı hoca, savunmada Diarra'nın yerine Sergen'i hücumda ise Diabate'nin yerine Serginho ile karşılaşmaya başladı. Öte yandan Giresunlu futbolseverler maça yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar müsabaka öncesi Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'e çiçek hediye ederek galibiyet sözü aldı.

CYLE LARİN GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta takımı yalnız bırakan Cyle Larin, Giresunspor maçıyla birlikte geri döndü. Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Alanyaspor maçında forma giyemeyen Kanadalı yıldız, Karadeniz deplasmanında yedekler arasında yer aldı. Larin, Giresun önünde forma şansı bulamadı.