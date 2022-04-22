Beşiktaş’ta yeni 10 numara Scarpa

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in yeni gözdesi Gustavo Scarpa oldu. Ismael'in raporu doğrultusunda hayal kırıklığı yaratan Alex Teixeira'yla da yollarını ayıracak olan yönetim 10 numaranın boşluğunu Palmeiras'ta forma giyen Brezilyalı ile doldurmayı hedefliyor. Brezilya basınına yansıyan haberlere göre Beşiktaş iki sezon önce Fenerbahçe ile Trabzonspor'un da gündemine gelen Gustavo Scarpa'yı istiyor. Haberde, "Gustavo Scarpa'nın Palmeiras ile Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi var ancak Beşiktaş onun için 4 milyon Euro ödemeye hazır" denildi

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