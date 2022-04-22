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Haberler Beşiktaş Beşiktaş’ta yeni 10 numara Scarpa

Beşiktaş’ta yeni 10 numara Scarpa

22.4.2022

Beşiktaş’ta yeni 10 numara Scarpa
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in yeni gözdesi Gustavo Scarpa oldu. Ismael'in raporu doğrultusunda hayal kırıklığı yaratan Alex Teixeira'yla da yollarını ayıracak olan yönetim 10 numaranın boşluğunu Palmeiras'ta forma giyen Brezilyalı ile doldurmayı hedefliyor. Brezilya basınına yansıyan haberlere göre Beşiktaş iki sezon önce Fenerbahçe ile Trabzonspor'un da gündemine gelen Gustavo Scarpa'yı istiyor. Haberde, "Gustavo Scarpa'nın Palmeiras ile Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi var ancak Beşiktaş onun için 4 milyon Euro ödemeye hazır" denildi
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