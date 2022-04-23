Kartal’da 2 aday

Beşiktaş golcü transferi için girişimlerini hızlandırdı. Batshuayi'yi lig bitiminde İngiltere'ye yollayacak olan ekip iki isim için ısrarcı davranıyor. Real Sociedad forması Alexander Sörloth'un peşini bırakmayan Kara Kartal Fransa'da Toulouse formasıyla 30 maçta 20 gol atarak krallık yarışında açık ara zirvede bulunan Rhys Healey'in de yakın takibe aldı. 27 yaşındaki 1,80'lik golcü, forvet hattında santrfora ek olarak sol kanatta da görev yapabiliyor. 20 golün 6'sını kafayla atan Healey'in kulübüyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor ve 2 milyon Euro'luk değeri bulunuyor.