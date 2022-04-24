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Haberler Beşiktaş Kartal’da Ersin Fransa yolcusu

Kartal’da Ersin Fransa yolcusu

24.4.2022

Kartal’da Ersin Fransa yolcusu

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkat çeken ve A Milli Takım'a yükselme başarısı gösteren Ersin Destanoğlu'nun transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Avrupa ekiplerinin yakın takibine giren 21 yaşındaki file bekçisinin yeni adresi ve bonservis bedeliyle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınında yer alan haberde, Ligue 1 ekibi Nice'in yaz transfer döneminde Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna katmak istediği iddia edildi. 21 yaşındaki oyuncunun 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Ligue 1 takımına katılabileceği öne sürüldü. Ancak yönetimin en az 10 milyon Euro istediği ve görüşmelerin sürdüğü öne sürüldü. Bu sezon Süper Lig'de 29 karşılaşmada forma giyen genç eldiven kalesinde 29 gol gördü. 21 yaşındaki kaleci 10 maçta kalesini gole kapamayı başardı.

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