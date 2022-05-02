Düello Kartal’ın

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup etti. 19. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Larin'in vuruşunda, Lung, meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 23'te ceza alanına giren Thiam'a müdahale etmek isteyen Welinton topa elle müdahale edince, maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Thiam'ın vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. 30'da Kemen'in yerden sert şutunda, kaleci Ersin topu çıkardı. 45+1'de Emirhan'ın ceza sahası dışından sert şutunu Lung güçlükle çeldi. 50'de Ghezzal'ın ceza sahası içine kullandığı serbest vuruşta Atiba'dan seken topa kafa ile vuran Serdar Saatçı topu ağlara yolladı: 1-1. 75'te Atiba'nın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Nkoudou'nun şutu ağlarla buluştu: 1-2. 76'da Uğur Demirok'un Nkoudou'ya müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 78'de Nkoudou'nun penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3. 90+5'te Emrah Başsan'ın ceza sahası içine ortasında topla buluşan Cardoso'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu: 2-3. Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrıldı.





ISMAEL'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Valerien Ismael, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 4 değişikliğe gitti. Genç teknik adam Vida, Josef de Souza, Pjanic ve Güven Yalçın yerine Kayserispor karşısında Serdar Saatçi, Atiba, Emirhan İlkhan ve Larin'i sahaya sürdü.



MİNİ YORUM -HALİL FİNCA

N'KOUDOU'NUN DÖNÜŞÜ

BEŞİKTAŞ'IN Önder Karaveli'den bu yana süre gelen, Valerien Ismael'in de çözemediği ciddi bir savunma sorunu var. Son 10 maçında (5'i Karaveli ile 5'i Ismael ileydi) 7 artı 7 eşittir 14 gol yedi. Yani defansif anlamda pek değişen bir şey yok. 'Peki hücum' diye sorarsanız, son 10 maçı baz aldığımızda orada da bu eşitlik var aslında (8 artı 8 eşittir 16). Siyah-beyazlılar geriye düştüğü maçlarda zaman zaman reaksiyon gösterip farklı bir görüntüye bürünebiliyor. Bu sezon ilk golü yedikleri 5 maçı (Antalya-G.Saray- Kayseri, Göztepe, Kayseri) çevirdiler. 3 maçta da (F.Bahçe, Başakşehir, Trabzon) berabere kaldılar. Dün kuşkusuz Kevin N'Koudou'nun dönüşü skorun da dönüşünde etkili oldu. Oyuna girer girmez, sorumluluk aldı, gollerini attı, maçı bambaşka bir yere götürdü. Geçen sezon 8 gol 4 asistle tabelaya önemli katkı koyan oyuncuyu kalan üç haftada daha fazla süre alırken görebiliriz.