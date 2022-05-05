Kartal’dan savunma hamlesi

Süper Lig'de tek hedefi Avrupa kalan Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Bu sezon savunmada sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılar, önceliği stoper takviyesine verdi. Kurmaylar, gelecek sezon yabancı sayısının düşecek olması ve yeni teknik direktör Valerien Ismael'in taktiğine uygun olacak isimlere yönelirken gündeme Konyaspor forması giyen Abdülkerim Bardakçı geldi.

VAZGEÇİLMEZ OLDU

Sezon başında da ismi Beşiktaş ile anılan başarılı savunmacı bu sezon gösterdiği performans sonrası milli takıma da çağrıldı. Konyaspor altyapısında yetişen yıldız isim 1922 Konyaspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay'da kiralık olarak forma giydi. Son iki sezondur yeşil-beyazlı takımda düzenli olarak forma giyen 27 yaşındaki futbolcu da siyahbeyazlı takıma sıcak bakıyor. Beşiktaş yönetimi, Konyasporlu kurmayları ikna etmeye çalışıyor.



BEŞİKTAŞ, LARİN İÇİN KARARINI VERDİ

BEŞİKTAŞ'IN Kanadalı futbolcusu Cyle Larin iyice gözden düştü. Kasımpaşa maçında sonradan oyuna giren deneyimli isim, kötü bir performansı nedeniyle eleştirilmişti. Teknik direktör Valerien Ismael'in "Her oyuncuyu görmek istiyorum, performanslarına göre son değerlendirmemi yapacağım" dediği yerde Kayserispor karşısında 11'de şans bulan Larin, maç boyunca vasatı aşamadı. Larin'in performansı itibariyle artık tamamen gözden düştüğü belirtilirken yeni sözleşme için yüksek ücret talep eden ve başka kulüplerle görüşen Kanadalı ile şu anki şartlarda yola edilmesi de zor gözüküyor.