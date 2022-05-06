Kartal’dan yeni hamle

Alexander Sörloth'a alternatif olacak ucuz yollu ikinci bir santrfor arayan Beşiktaş'ta gündeme gelen bir diğer isim isim Macaristan'ın Paksi takımında forma giyen Adam Martin oldu. 29 golle Macar Ligi'nde gol krallığında zirvede yer alan golcü için G.Kore'den de teklif gelmiş ancak kulübü kabul etmemişti. Bu arada Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. TFF, UEFA ve Kamu Kurumları ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan'ın da izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına Bugün saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

DİĞER