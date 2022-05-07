Beşiktaş kanatlanacak

Spor Toto Süper Lig'in iddialı ekibi Beşiktaş, kanat transferinde mutlu sona çok yakın. Bu sezon Süper Lig'den düşen ilk takım olan Yeni Malatyaspor'da forma giyen Mustafa Eskihellaç'ın Beşiktaş yolunda olduğu ifade edildi. Beşiktaş'ın yeni sezon için gündemine aldığı Mustafa Eskihellaç ile anlaşma sağladığı ve sezon sonunda transferin netlik kazanacağı belirtildi. 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç, bu sezon Yeni Malatyaspor ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı 31 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

2 SEZONDUR MALATYA'DA

2017'de Düzyurtspor'dan Yeni Malatyaspor'a transfer olan genç kanat oyuncusu Elazığ ve Bolu'da bir dönem kiralık oynadıktan sonra son iki sezondur aralıksız olarak Malatya'da forma giyiyor.