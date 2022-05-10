Kara Kartal düğmeye bastı

Önümüzdeki sezonun planlamasını yapmaya başlayan Beşiktaş'ta takımdan gidecekler ile yeni yapılacak transferler şekillenmeye başladı. Mevcut kadroda kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi ve Miralem Pjanic'le yola devam edilmeyecek, yollar ayrılacak. Bir diğer kiralık oyuncu Can Bozdoğan'ın ise bonservisinin alınması için görüşmeler devam ediyor. Maaş bütçesini 25 milyon Euro'ya düşürmek isteyen siyah-beyazlılar, kadro dışı olan Lens, Douglas, N'Sakala ve Ljajic'in de maaşlarından kurtuluyor.
TEIXEIRA İÇİN TEKLİF BEKLENİYOR
Sezon başında kadroya dahil edilen ancak performansıyla hayal kırıklığı oluşturan Alex Teixeira'ya teklif gelmesi durumunda, bu teklifler değerlendirilecek. Sözleşmesi bitecek isimlerden Larin ve Vida'yla ilgili de görüşmeler sürüyor. Taraftarların sevgilisi olan 39 yaşındaki Atiba için ise yeni sözleşme teklifi yapılması planlanıyor
ÖNCELİK FORVET
MİCHY Batshuayi ve Cyle Larin'den beklediği katkıyı alamayan Beşiktaş, transferde ise önceliği forvet hattına verdi. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda 6 golcüyü gündemine aldı. İşte o isimler;
LUİS SUAREZ
Yaş-Uyruk: 35-Uruguay Takımlar: Nacional, FC Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona, Atletico Madrid Değeri: 10 milyon Euro
BEN BRERETON DİAZ
Yaş-Uyruk: 23-Şili Takımlar: Nottingham Forest, Blackburn
Değeri: 10 milyon Euro
ADAM BUKSA
Yaş-Uyruk: 25-Polonya Takımlar: Lechia Gdansk, Zaglebie Lubin, Pogon Szczecin, New England Değeri: 9 milyon Euro
MİCHAEL OLUNGA
Yaş-Uyruk: 28-Kenya Takımlar: Tusker FC, Thika United, Djurgarden, GZ Hengfeng, Girona, Kashiwa Reysol, Al-Duhail Değeri: 7 milyon Euro
RHYS HEALEY
Yaş-Uyruk: 27-İngiltere Takımlar: Cardiff, Dundee FC, Newport County, Torquay, MK Dons, Toulouse Değeri: 2 milyon Euro
BRENNAN JOHNSON
Yaş-Uyruk: 20-Galler Takımlar: Lincoln City, Nottingham Forest Değeri: 1 milyon Euro