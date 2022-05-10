Kara Kartal düğmeye bastı

Önümüzdeki sezonun planlamasını yapmaya başlayan Beşiktaş'ta takımdan gidecekler ile yeni yapılacak transferler şekillenmeye başladı. Mevcut kadroda kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi ve Miralem Pjanic'le yola devam edilmeyecek, yollar ayrılacak. Bir diğer kiralık oyuncu Can Bozdoğan'ın ise bonservisinin alınması için görüşmeler devam ediyor. Maaş bütçesini 25 milyon Euro'ya düşürmek isteyen siyah-beyazlılar, kadro dışı olan Lens, Douglas, N'Sakala ve Ljajic'in de maaşlarından kurtuluyor.

TEIXEIRA İÇİN TEKLİF BEKLENİYOR

Sezon başında kadroya dahil edilen ancak performansıyla hayal kırıklığı oluşturan Alex Teixeira'ya teklif gelmesi durumunda, bu teklifler değerlendirilecek. Sözleşmesi bitecek isimlerden Larin ve Vida'yla ilgili de görüşmeler sürüyor. Taraftarların sevgilisi olan 39 yaşındaki Atiba için ise yeni sözleşme teklifi yapılması planlanıyor

ÖNCELİK FORVET

MİCHY Batshuayi ve Cyle Larin'den beklediği katkıyı alamayan Beşiktaş, transferde ise önceliği forvet hattına verdi. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda 6 golcüyü gündemine aldı. İşte o isimler;

LUİS SUAREZ

Yaş-Uyruk: 35-Uruguay Takımlar: Nacional, FC Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona, Atletico Madrid Değeri: 10 milyon Euro

BEN BRERETON DİAZ

Yaş-Uyruk: 23-Şili Takımlar: Nottingham Forest, Blackburn

Değeri: 10 milyon Euro

ADAM BUKSA

Yaş-Uyruk: 25-Polonya Takımlar: Lechia Gdansk, Zaglebie Lubin, Pogon Szczecin, New England Değeri: 9 milyon Euro

MİCHAEL OLUNGA

Yaş-Uyruk: 28-Kenya Takımlar: Tusker FC, Thika United, Djurgarden, GZ Hengfeng, Girona, Kashiwa Reysol, Al-Duhail Değeri: 7 milyon Euro

RHYS HEALEY

Yaş-Uyruk: 27-İngiltere Takımlar: Cardiff, Dundee FC, Newport County, Torquay, MK Dons, Toulouse Değeri: 2 milyon Euro

BRENNAN JOHNSON

Yaş-Uyruk: 20-Galler Takımlar: Lincoln City, Nottingham Forest Değeri: 1 milyon Euro