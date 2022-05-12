Kartal’da Djuric sesleri

SÜPER Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta yönetim, yeni sezonun hazırlıklarına erken başladı. Golcü Batshuayi ile yollarını ayıracak siyah-beyazlıların, bu boşluğu doldurmak için İtalya Serie A takımlarından Salernitana'da forma giyen Milan Djuric'le ilgilendiği belirtildi. Yeni teknik direktörü Valerien İsmael yönetiminde gelecek sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Kara Kartal, Bosna Hersekli futbolcuyla görüşmelere başladığı ifade edildi.

YILLIK 1.5 MİLYON EURO

UZUN boyu ile dikkat çeken 31 yaşındaki futbolcunun, İtalyan ekibi ile sözleşmesi sezon sonu biterken, siyah-beyazlıların futbolcuya iyi bir teklif sunacağı öğrenildi. 2018'den bu yana Salernitana'da forma giyen 31 yaşındaki Milan Djuric, bu sezon 33 maçta görev aldı ve 5 gol, 5 asistlik performans gösterdi. Bristol City'den 2018'de 650 bin Euro karşılığında İtalya'ya transfer olan golcü, 4 sezonda 130 maçta 29 gol attı. Yönetimin Milan Djuric için yıllık 1.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.