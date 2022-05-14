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Haberler Beşiktaş Kara Kartal’ın Trezeguet aşkı

Kara Kartal’ın Trezeguet aşkı

14.5.2022

Kara Kartal’ın Trezeguet aşkı

BEŞİKTAŞ'TA yeni sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda takımda ciddi değişikliklere gidecek olan yönetim, elini çabuk tutmanın peşinde. İsmael'in sistemine uygun oyuncular arayan Kara Kartal'ın hedefindeki yıldızlardan birisi ortaya çıktı.

Hedefte Premier Lig macerasının ardından Süper Lig'e geri dönen Trezeguet var. Aston Villa'dan sezon sonuna kadar Başakşehir'e kiralanan oyuncu için harekete geçildi. Yıldız futbolcunun İngiliz kulübüyle 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak Aston Villa, Trezeguet'i kadroda düşünmüyor. Bu sebeple Beşiktaş transferi uygun bir rakama tamamlamayı planlıyor. Süper Lig'i yakından tanıyan Mısırlı futbolcu için başka Türk kulüplerinin de devrede olduğu biliniyor.

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