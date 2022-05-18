Kara Kartal’a bedava golcü

GELECEK sezon için golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş için Hollanda medyasından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Golcü adayları arasında Adam Buksa ve Alexander Sörloth olan Kara Kartal Hollandalı yıldızla da ilgileniyor. Hollanda medyasından RTV Drenthe'nin haberine göre Beşiktaş, Hollandalı golcü Bas Dost ile yakından ilgileniyor. Bu sezon Club Brugge formasıyla çıktığı 34 mücadelede rakip fileleri 14 kez sarsan Hollandalı futbolcu, uzun boyu sebebiyle hava toplarında oldukça etkili bir santrafor.

18 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Hollandalı golcü Bas Dost, Belçika ekibi Club Brugge formasıyla bu sezon 34 maça çıkıp 14 golle oynadı. Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan 32 yaşındaki golcünün sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Wolfsburg, Sporting Lizbon ve Eintracht Frankfurt gibi takımların da formasını giyen Bas Dost, 18 kez Hollanda Milli Takım formasını giydi. 1 kez de fileleri havalandırmayı başardı. Yıldız oyuncu 2021 yılında E.Frankfurt'tan Club Brugge'a 4 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu.

BEŞİKTAŞ'IN B PLANI HAZIR

SPOR Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Batshuayi ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, gelecek sezon golcü sıkıntısı çekmek istemiyor. Kamerun Milli Takımı'na seçilen 20 yaşındaki genç yetenek Franck Etouga Beşiktaş'a teklif edildi. Gana'da Asante Kotoko forması giyen ve 24 maçta attığı 19 gol ve 2 asistle dikkatleri üzerine çeken genç forvet, Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun'un oynayacağı iki maç kadrosuna da çağrıldı. Gana Premier Ligi'nde 20 maça çıkan 20 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 16 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkat çekti.