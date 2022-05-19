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Haberler Beşiktaş Kartal’a dönüş sinyali

Kartal’a dönüş sinyali

Lille’de forma giyen golcü Burak Yılmaz, Beşiktaş formasını giymek istiyor

19.5.2022

Kartal’a dönüş sinyali

BEŞİKTAŞ'TA daha önce forma giyen ve şuan Fransız temsilcisi Lille'de oynayan golcü Burak Yılmaz, yeni sezonda Kara Kartal'a döneceğinin sinyalini verdi. Siyah-beyazlı yönetimle görüşerek futbolu burada bırakmak istediğini söyleyen 36 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, "Ben Beşiktaşlıyım. Futbolu, taraftarı olduğum kulübün kaptanı olarak bırakmak isterim. Dönmeyi çok istiyorum. Maddi konular ise daha sonra gelir" dediği öğrenildi.

Bu sezon başında Chelsea'den kiralanan Michy Batshuayi'nin performansından memnun kalmayan yönetimin Burak Yılmaz'ın çağrısına olumlu cevap verdiği öğrenildi.

GOLCÜ CENK TOSUN DA GÜNDEMDE
Lille ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Burak Yılmaz, geçen sezon Fransız kulübü ile şampiyonluk yaşamıştı. Yönetimin, bu sezon Lille'de 7 gol ve 5 asistlik performans sergileyen tecrübeli golcü ile önümüzdeki hafta bir kez daha bir araya geleceği ve transferi bitireceği gelen haberler arasında. Yönetimin yine Everton'da forma giyen eski golcüsü Cenk Tosun'u da düşündüğü belirtildi.

HEDEF ADAM BUKSA
BEŞİKTAŞ ABD ekibi New England'da forma giyen Polonyalı golcü Adam Buksa'yı almak için harekete geçti. Siyah-beyazlılar 25 yaşındaki futbolcu için 2.5 milyon dolar teklif etti. Görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, Adam Buksa, son 5 haftada 6 gole imza atarak dikkatleri üzerine çekti. 7 kez Polonya Milli Takım forması giyen ve 5 kez fileleri havalandıran golcünün piyasa değerinin 9 milyon Euro olduğu öğrenildi.

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