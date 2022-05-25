Valdes, Kartal’ı istiyor

Yeni sezonda oyunu yönlendirecek yeni bir ismi kadrosuna katacak olan Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası geldi. Meksika'da America forması giyen 10 numara Diego Valdes'in Beşiktaş'ın radarında olduğu, Şili basını tarafından ortaya atılmıştı. Bu kez ESPN'den Valdes ile ilgili yeni bir iddia geldi. Beşiktaş'ın 28 yaşındaki yıldız futbolcu için henüz resmi temaslara başlamadığını ifade eden ESPN, buna karşın futbolcunun teklif gelmesi durumunda bunu değerlendirmek istediğini açıkladı. Valdes, Ocak ayında Meksika'nın Santos Laguna takımından, CF America'ya 10.6 milyon Euro'ya transfer olmuştu. 28 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2024'te sona eriyor.

BARDAKÇI ISRARI SÜRÜYOR

Vida'nın ayrılması Serdar'ın takımda düşünülmemesi sonrasında kadrosunu yerli bir stoper ile takviye etmek isteyen Beşiktaş'ın, Konyaspor'un başarılı savunmacısı Abdülkerim Bardakçı ısrarı sürüyor. Savunmaya mutlaka yerli bir stoper almak isteyen siyah-beyazlıların milli stoper için tüm şartlarını zorlayacağı öğrenildi. Transferdeki en büyük engel ise 2025'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu Konya Teknik Direktörü İlhan Palut'un bırakmak istememesi.