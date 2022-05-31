Kartal’dan Cenk hamlesi

Gelecek sezon gol yollarında sıkıntı yaşamak istemeyen Beşiktaş'ta kurmaylar kolları sıvadı. Michy Batshuaiyi ile yollarını ayıran ve kadrosunu bir yabancı bir de yerli forvet ile takviye etmek isteyen siyah-beyazlılar, bir süre önce eski golcüsü Cenk Tosun ile transfer görüşmelerine başlamıştı.

CENK İNDİRİM YAPMAYI KABUL ETTİ

Everton ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Cenk, Beşiktaş ile yaptığı ilk görüşmede kapıyı 3 milyon Euro'dan açınca taraflar arasındaki görüşmeler olumsuz bir şekilde sona ermişti. Cenk'in beklediği düzeyde teklifler alamaması sonrası ise istediği yıllık 3 milyon Euro'luk ücrette

geri adım attığı öğrenildi. Menajeri aracılığıyla Beşiktaş'a haber yollayan Cenk'in ücretinde indirim yapmaya hazır olduğunu yönetime ilettiği belirtiliyor. Cenk'in ücretini 1 milyon 750 bin Euro'ya kadar indirmeye sıcak baktığı, Beşiktaş yönetiminin ise oyuncuya ilk yaptığı teklif olan 1.5 milyon Euro'da ısrarcı olduğu ve 31 yaşındaki golcünün bu rakamı kabul etmesi halinde imzaların atılabileceği ifade ediliyor.