Kartal gaza bastı

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılmasının ardından forvet arayışları devam ediyor. Siyah beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael'in sistemine uyacak bir golcüyü kadrosuna katma peşinde. Kartal, santrfor listesinde bulunan Adam Buksa transferinde olumlu bir neticeye varamamıştı. Siyah beyazlılar, Jordy Caicedo içinse temaslarını sürdürüyor. İtalyan basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, Juventus forması giyen Giacomo Vrioni'yle ilgileniyor. Arnavut yıldıza, Anderlecht ve Getafe'nin de ilgisi olduğu haberde yer aldı.

SAMET AKAYDIN GÜNDEME GELDİ

Öte yandan savunmaya da takviye yapacak olan Beşiktaş'ta kurmaylar Adana Demirspor'un genç stoperi Samet Akaydın'a talip oldu. Siyahbeyazlı yöneticilerin Konyaspor'un Abdülkerim Bardakçı için istediği fiyatı fazla bulduğu ve bu yüzden Samet'e yöneldiği iddia edildi. Güney ekibinin genç oyuncu için 3 milyon Euro istediği öğrenilirken iki ekip arasındaki görüşmeler devam ediyor. Samet bu sezon çıktığı 35 karşılaşmada rakip fileleri 3 kez sarsmayı başardı.

SAİSS ISRARI

BEŞİKTAŞ, Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda yeniden Romain Saiss için harekete geçti. Yönetimin, 32 yaşındaki Faslı yıldızın menajeriyle temasa geçerek resmi teklifini ilettiği öğrenildi. Saiss'e 4-5 kulüpten daha teklif geldiği, tecrübeli savunmacının kararını kısa süre içinde vereceği belirlendi. Faslı futbolcunun Beşiktaş hakkında eski F.Bahçeli Nabil Dirar'dan bilgi aldığı öğrenildi.