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Haberler Beşiktaş Kara Kartal’dan Nwakaeme sürprizi

Kara Kartal’dan Nwakaeme sürprizi

Beşiktaş, Trabzonspor’dan ayrılması beklenen Nwakaeme’ye bonuslar hariç 2 milyon Euro verecek

2.6.2022

Kara Kartal’dan Nwakaeme sürprizi

Yeni sezonda Süper Lig'de yeniden şampiyonluk hedefleyecek olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, hücum hattı için rotasını, Trabzonspor'un geride bıraktığımız sezonda şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme'ye çevirdi. Bordo-mavililerle henüz sözleşmesini uzatmayan ve geleceğinin ne olacağı merak konusu olan Nwakaeme için Kara Kartal hamlesini yapmak için doğru anı kovalıyor. Nijeryalı yıldız, kulübünden 3 yıllık kontrat için yaklaşık 3 milyon Euro talep ediyor. Tarafların anlaşamaması durumunda hemen harekete geçecek olan Kara Kartal, 33 yaşındaki kanat oyuncusunu ikna etmeye çalışacak. Kartal'ın bonuslar hariç yıldız futbolcu için 2 milyon Euro'nun üzerinde senelik ücret vermeyi planladığı gelen haberler arasında yer alıyor.

TEİXERİA AYRILIYOR
Beşiktaş'ın sezon başı büyük umutlarla kadrosuna kattığı Alex Teixeira, bu sezon hayal kırıklığı yaratan oyuncuların başında gelmişti. 32 yaşındaki futbolcu, ülkesi Brezilya'ya dönmeye hazırlanıyor. Yönetimin kulüp bulmasını istediği Sambacı'ya Çin ve Brezilya'dan talipler vardı. Palmeiras ve Corinthians'ın talip olduğu Alex Teixeira, Palmeiras'ı seçti. Beşiktaş ile pazarlık masasına oturan Brezilya devi, anlaşmaya vardı. 3-3.5 milyon Euro civarında bir bedele imzaların atılacağı iddia edildi.

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