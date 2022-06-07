Beşiktaş’ta mutlu son

GELECEK sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, Valerien Ismael ve Ceyhun Kazancı lige damgasını vuracak yıldız ismin transferini bitirmek üzere. Süper Lig'de Hatayspor formasıyla gol kralı olduktan sonra El-Arabi takımına transfer olan Aaron Boupendza için Beşiktaş transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı. 25 yaşındaki golcü oyuncunun siyah-beyazlılarla her konuda anlaşma sağladığı ve imza için Türkiye'ye geleceği öne sürüldü. İddiaya göre ülkesi Gabon'un yarın Moritanya ile oynanacağı milli maçın ardından Türkiye'ye gelecek olan Süper Lig'in eski gol kralı, 17 Haziran'da başlayacak transfer döneminin açılmasına kadar tatil yapacak. Daha sonra siyah-beyazlılarla sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek olan 25 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'a satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer olacak. Maaşının tamamını da siyah-beyazlılar karşılayacak.

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