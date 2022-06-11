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Haberler Beşiktaş Beşiktaş’tan Muleka bombası

Beşiktaş’tan Muleka bombası

11.6.2022

Beşiktaş’tan Muleka bombası
Beşiktaş'ta forvet arayışı sürüyor. Siyah-beyazlılar, geçen sezon Kasımpaşa forması giyen Jackson Muleka için Standart Liege ile görüşmelere başladı. Geride kalan sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa'da oynayan Kongolu oyuncunun bonservisi Belçika ekibinde buluyor. Standart Liege, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Muleka'yı yeniden kiralamayacak. Belçika ekibi, 22 yaşındaki golcü için 3.5 milyon Euro bonservis istiyor. Miktarı fazla bulan Beşiktaş, indirim yapılması halinde Muleka'yı kadrosuna katacak. Kasımpaşa'da 14 maçta forma giyen Kongolu forvet, 12 gol, 4 asistlik performansı ile takımına önemli katkı sağladı. Beşiktaş, Cenk Tosun, Sörloth, Jordy Caicedo, Wout Weghorst ve Halil Dervişoğlu için temaslarını sürdürüyor.
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