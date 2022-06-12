Rıdvan Frankfurt’ta

Beşiktaş'ın 21 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz Bundesliga temsilcisi E.Frankfurt'a transfer oldu. Son Avrupa Ligi Şampiyonu E.Frankfurt, Rıdvan için siyah-beyazlılarla 5 milyon Euro'nun yanı sıra performansa bağlı ödemeleri içeren 1.5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Ayrıca oyuncunun bir sonraki bonservis bedelinin yüzde 20'si Beşiktaş'a verilecek. 21 yaşındaki sol bek, Salı günü Almanya'ya gidecek.

A Milli Takım formasını 6 kez giyen ve Beşiktaş A Takımı ile ilk maçına 2018-2019 yılında çıkan Rıdvan Yılmaz, bu sezon 27 lig maçında görev almış ve bu süreçte 3 gol atıp 4 asist yapmıştı. Bu arada geçtiğimiz günlerde Hollanda formasıyla Galler'e gol atan ve Beşiktaş'ın transfer listesinin üst sıralarında yer alan Wout Weghorst için kulübünden izin çıkmadı. Premier Lig'den Championship'e düşen Burnley oyuncusunu takımda tutma kararı alırken teknik direktör Valerien Ismael'in devreye girip bu transferi çözmeye çalıştığı öne sürüldü. Bild gazetesi ise E.Frankfurt'un Wout Weghorst için devreye girdiğini yazdı. Beşiktaş, Weghorst transferinden olumlu sonuç alamazsa Leipzig'den Sörloth için girişimlerini hızlandıracak