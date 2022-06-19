Beşiktaş’tan Kyereh atağı

Yeni sezon öncesi Romain Saiss ve Gedson Fernandes transferini açıklayan Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor. Siyah-beyazlı ekiple adı geçen Almanya Bundesliga 2 takımlarından St. Pauli forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Daniel-Kofi Kyereh'in İstanbul'a geldiği belirtildi. Alman basınında yer alan habere göre, Kartal'ın St.Pauli'den ayrılmak üzere olan Ganalı yıldız Daniel-Kofi Kyereh'i kadrosuna katmak için devreye girdiğini belirtti. Daniel-Kofi Kyereh geçen sezon Almanya 2. Ligi'nde 32 maçta 13 gol ve 11 kaydederek dikkatleri üzerine çekti. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Daniel-Kofi Kyereh, Gana Milli Takım'ında da 12 karşılaşmaya çıktı.



TEİXEİRA SIKINTISI

Beşiktaş'ta Alex Teixeira sıkıntısı yaşanıyor. Pjanic ve Batshuayi ile yollarını ayırmasına rağmen, bir yıl daha sözleşmesi bulunan Alex Teixeira ile yola zorunlu olarak devam eden yönetim, yüksek maaşı nedeniyle Alex ile de yolları ayırmanın planlarını yapmaya başladı. Kimseyi zorla göndermek istemeyen siyahbeyazlılar, yıllık 2 milyon 750 bin Euro garanti ücret alan, bonuslarla 3 milyon Euro'ya yaklaşan Brezilyalı futbolcuya teklif gelmezse, karşılıklı anlaşarak ayrılmaya sıcak bakıyor. TFF'nin açıklayacağı limiti bekleyen yönetim, yabancı oyuncuların transferi için bu ayrılığı bekleyecek.

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