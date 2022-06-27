Yine Yeniden Luuk de Jong

Yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile gelecek sezon için çalışmalara başlayan Beşiktaş, golcü transferi için harekete geçti. Daha önce Weghorst ile prensipte anlaşma sağlayan siyah-beyazlı yöneticilerin Luuk de Jong aşkının tekrar kabardığı iddia edildi. Todofichajes'te yer alan habere göre Beşiktaş ara transfer döneminde transfer etmeye çok yaklaştığı de Jong için Sevilla'nın kapısını yine çaldı.



BARÇA'DA DEVAM ETMEYECEK

Kartal, Hollandalı'yı yeni sezonda takıma katmak istiyor. Haberde ayrıca Luuk de Jong'un beklenenden daha iyi bir performans göstermesine rağmen önümüzdeki sezon Barcelona'da devam etmeyeceği ve Katalan ekibinin futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği belirtilenler arasında yer alıyor. 31 yaşındaki Hollandalı golcü bu sezon 24 maçta forma giyerken 7 gol, 1 asistlik performansa imza attı. De Jong'un ismi ara transfer döneminde hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe ile anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

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