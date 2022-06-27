  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Beşiktaş Yine Yeniden Luuk de Jong

Yine Yeniden Luuk de Jong

Beşiktaş, devre arasında çok istediği Hollandalı golcü için bir kez daha harekete geçti

27.6.2022

Yine Yeniden Luuk de Jong
Yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile gelecek sezon için çalışmalara başlayan Beşiktaş, golcü transferi için harekete geçti. Daha önce Weghorst ile prensipte anlaşma sağlayan siyah-beyazlı yöneticilerin Luuk de Jong aşkının tekrar kabardığı iddia edildi. Todofichajes'te yer alan habere göre Beşiktaş ara transfer döneminde transfer etmeye çok yaklaştığı de Jong için Sevilla'nın kapısını yine çaldı.

BARÇA'DA DEVAM ETMEYECEK
Kartal, Hollandalı'yı yeni sezonda takıma katmak istiyor. Haberde ayrıca Luuk de Jong'un beklenenden daha iyi bir performans göstermesine rağmen önümüzdeki sezon Barcelona'da devam etmeyeceği ve Katalan ekibinin futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği belirtilenler arasında yer alıyor. 31 yaşındaki Hollandalı golcü bu sezon 24 maçta forma giyerken 7 gol, 1 asistlik performansa imza attı. De Jong'un ismi ara transfer döneminde hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe ile anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA