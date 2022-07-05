Muleka Beşiktaş’ta

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar listenin başında yer alan 22 yaşındaki Jackson Muleka için Belçika ekibi Standard Liege ile anlaşma sağladı. Muleka ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Belçika ekibine 3.5 milyon Euro'nun biraz altında bir bonservis ödenecek. Kulüpler arasında ödeme planı görüşmeleri devam ediyor. Genç golcü ile de el sıkışılırken, Muleka ilk yılında Beşiktaş'tan 900 bin Euro kazanacak. Bu rakam her yıl artarak 1.3 milyon Euro'ya kadar çıkacak.

17 GOLE DİREKT KATKI YAPTI

Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de 14 maça çıkan Kongolu golcü, 12 gol atıp 5 de asist yaparak müthiş bir performans ortaya koydu. İstanbul ekibinde kısa sürede gösterdiği etkili performansla adından söz ettiren 22 yaşındaki santrafor, Türkiye'de 4 büyüklerin radarına girerken Avrupa'dan da taliplerinin olduğu iddia edilmişti.